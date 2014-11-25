Полянский: Россия готова рассмотреть санкции ООН против лидеров банд в Гаити

В ООН рассказали о необходимости ограничения преступников в финансах и доступа к оружию.

Первый заместитель постоянного российского представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва готова рассмотреть санкции ООН против лидеров мафиозных банд в Гаити. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на Совете Безопасности Всемирной организации.

Что касается предложений по введению адресных санкций в отношении лидеров банд, то мы готовы их рассмотреть. Главарям преступных группировок, безусловно, нужно перекрыть доступ к финансированию, лишить их возможности перемещений. Дмитрий Полянский, дипломат РФ

Эксперт уточнил, что при этом важно понимать, насколько лидеры преступных организаций используют иностранные счета и поездки, и повлияет ли данное введение адресных санкций против них на реальную ситуацию внутри государства. Россия призывает коллег обратить внимание на маршруты нелегальных поставок вооружения и денежных средств, иначе "спираль насилия будет раскручиваться и дальше". Также Дмитрий Полянский отметил, что в России не видят со стороны властей Гаити к последовательным и целенаправленным действиям по обеспечению возврата на конституционный путь развития.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций