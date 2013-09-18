Полянский: Россия привезет экспертов и журналистов на место удара по СИЗО в Еленовке

Дипломат оценил трагедию с обстрелом ДНР ракетами HIMARS.

Первый заместитель постоянного российского представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что Москва привезет международных экспертов и журналистов на место удара ВСУ по СИЗО в Еленовке, расположенной на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире YouTube-проекта The Dive with Jackson Hinkle. Таким образом гость шоу оценил намерения коллективного Запада переложить на Россию ответственность за трагедию в ДНР.

Мы живем в мире так называемой постправды, где правда не имеет значения. Люди просто озвучивают обвинения, выдвигают утверждения, и их не беспокоит правда, факты. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Российский дипломат привел в пример "постановочную операцию" в Буче, Киевской области. Полянский уточнил, что по поводу трагедии не проведено серьезное расследование. Эксперт уверен в том, что следственный изолятор в ДНР был обстрелян ракетами РСЗО HIMARS, который Киев получил от американской стороны в качестве военной помощи.

Полянский заявил об отсутствии сигналов Киева о готовности к переговорам.

Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle

