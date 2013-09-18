Зампостпреда РФ в ООН оценил отсутствие "реального партнера" для переговоров с Москвой.

Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил об отсутствии сигналов Киева о готовности к переговорам. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире YouTube-проекта The Dive with Jackson Hinkle. По мнению гостя эфира, Украина не готова вести серьезное обсуждение мирного урегулирования кризиса. Эксперт добавил, что выдвигаемые властями Киева условия - смешны.

Что касается мирных переговоров, то Украина не демонстрирует никаких знаков ответственной позиции. У них есть некоторые требования, которые не могут быть положены на стол в серьезных переговорах. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Полянский подчеркнул, что украинские власти только делают политические заявления о том, что теоретически готовы к переговорам с Россией. Однако на самом деле, по словам дипломата, Киев сядет за стол переговоров с Москвой в том случае, если РФ выведет с территории Донбасса и Крыма своим войска. Зампостпреда РФ при Всемирной организации уточнил, что специальная военная операция продолжится, так как у Москвы сейчас нет "реалистичного партнера" по обсуждению проблем.

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Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle