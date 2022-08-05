Президент Мексики предложил прекратить все войны и устроить всеобщее перемирие на пять лет

Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что миру следует бороться с глобальным кризисом.

Президент Мексики предложил прекратить все войны и торговые конфликты, устроить всеобщее перемирие минимум на пять лет. Соответствующее заявление сделал Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время выступления перед местными журналистами. Глава латиноамериканского государства полагает, что такое решение должно помочь миру побороть глобальный кризис, который "касается народов".

Ни одно правительство в мире не может и не должно действовать безответственно. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики

Политик призвал российскую и украинские стороны завершить боевые действия в европейском регионе. Андрес Мануэль Лопес Обрадор полагает, что мировое сообщество могло бы попросить США, Россию и Китай принять данное предложение, а также презентовать его в ООН. Ранее президент Владимир Зеленский заявил общественности о том, что перемирие между Киевом и Москвой без возврата территорий под контроль Украины приведет лишь к тому, что Москва получит "передышку".

Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и газопроводы.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт

