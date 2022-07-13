Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и газопроводы

Андрес Мануэль Лопес Обрадор посетил с рабочим визитом Вашингтон.

Президент Мексики для борьбы с кризисом предложил США топливо и республиканские газопроводы. Такие заявления политик сделал в рамках своей рабочей встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне. Глава государства рассказал о собственном плане по сотрудничеству в области топливно-энергетического комплекса, а также по миграции и торговле. По мнению гостя, взаимодействие должно затрагивать пять основных направлений.

Первое - ...... гражданам США, живущим возле границы, будет разрешено заправляться в Мексике по сниженным ценам... мы можем немедленно увеличить запасы топлива и обязуемся удвоить поставки. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики

Политик из латиноамериканской страны отметил, что средняя стоимость бензина в США на текущий момент составляет примерно 4,78 доллара за каждый галлон. При этом цена в Мексике - только 3,12 доллара. Значительная часть топлива сейчас производится Мексикой на территории США, на недавно приобретенном НПЗ Deer Park, находящемся в штате Техас.

Мексиканский консул в Техасе: число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека.

Фото и видео: YouTube / Andrés Manuel López Obrador