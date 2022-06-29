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Мексиканский консул в Техасе: число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека

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В расследовании причин трагедии примет участие Генпрокуратура латиноамериканской республики.

Мексиканский консул в американском штате Техас рассказал о том, что число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека. Соответствующее заявление сделал Рубен Минутти в рамках пресс-конференции, которая транслировалась местным телеканалом Milenio TV. Дипломат напомнил, что жертвы скончались от удушья в кузове трейлера. Еще 13 человек сейчас находятся в медицинских учреждениях в тяжелом состоянии.

Всего госпитализированы  13 человек... В основном состояние раненых тяжелое, с неврологической, почечной, печеночной недостаточностью и внутренними кровотечениями.

Рубен Минутти, консул

Напомним, что ранее фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, которая вела к шоссе. Ранее сообщалось о 50 погибших иностранцах. Согласно данным из заявления пожарного департамента Сан Антонио, по меньшей мере 27 погибших являются гражданами Мексики. В МИД латиноамериканской страны добавили, что в расследовании трагедии примет участие Генеральная прокуратура республики.

Число погибших мигрантов, найденных в фуре в Техасе, достигло 46 человек.

Фото и видео: YouTube / MILENIO

Теги: беженцы, консул, мексика, мигранты, миграционный кризис, рубен минутти, техас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Криминальные происшествия,

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