Мексиканский консул в Техасе: число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека

В расследовании причин трагедии примет участие Генпрокуратура латиноамериканской республики.

Мексиканский консул в американском штате Техас рассказал о том, что число погибших в фуре в США мигрантов выросло до 51 человека. Соответствующее заявление сделал Рубен Минутти в рамках пресс-конференции, которая транслировалась местным телеканалом Milenio TV. Дипломат напомнил, что жертвы скончались от удушья в кузове трейлера. Еще 13 человек сейчас находятся в медицинских учреждениях в тяжелом состоянии.

Всего госпитализированы 13 человек... В основном состояние раненых тяжелое, с неврологической, почечной, печеночной недостаточностью и внутренними кровотечениями. Рубен Минутти, консул

Напомним, что ранее фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, которая вела к шоссе. Ранее сообщалось о 50 погибших иностранцах. Согласно данным из заявления пожарного департамента Сан Антонио, по меньшей мере 27 погибших являются гражданами Мексики. В МИД латиноамериканской страны добавили, что в расследовании трагедии примет участие Генеральная прокуратура республики.

Число погибших мигрантов, найденных в фуре в Техасе, достигло 46 человек.

Фото и видео: YouTube / MILENIO