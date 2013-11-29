В ООН заявили, что не хотели бы видеть уничтожения Каховской ГЭС

Стефан Дюжаррик рассказал о том, что гражданская инфраструктура не должна страдать.

В ООН заявили, что не хотели бы видеть уничтожения Каховской гидроэлектростанции. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами рассказал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник добавил, что украинский кризис привел к ликвидацию многих гражданских объектов. При этом эксперты надеются не увидеть новых разрушений и гибели мирного населения.

У нас нет какой-либо информации о том, что может случиться. В ходе этого конфликта мы уже видели разрушения гражданской инфраструктуры и не хотели бы видеть, что они растут. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что ранее командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин сообщил о том, что Вооруженные силы России имеют данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Из-за угрозы власти Херсонской области вывозят гражданское население с правого берега Днепра на левый.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций