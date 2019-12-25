Стефани Уильямс добавила, что договор не распространяется на террористов.

В ООН указали, что соглашение о прекращении огня в Ливии вступает в силу немедленно. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказала исполняющая обязанности спецпосланника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс. Чиновница уточнила, что ПНС и ЛНА подписали документ в Женеве 23 октября. Обсуждения велись сторонами в формате "5+5".

Сегодня в штаб-квартире ООН в Женеве две ливийские делегации Совместного комитета "5+5" подписали полное, охватывающее всю страну, постоянное соглашение о прекращении огня Стефани Уильямс, и.о спецпосланника генсека ООН

В ООН уточнили, что заключенное соглашение между Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией не распространяется на террористов. Документ предусматривает интеграцию вооруженных групп в государственные структуры.

Стороны конфликта в Ливии договорились об открытии дорог.

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