Массовый голод в первую очередь может коснуться жителей 30 стран.

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли. Специалист уверен, что мир может охватить голод "библейского масштаба". Об этом спикер рассказал во время виртуального заседания Совета Безопасности ООН.

Дэвид Бизли подчеркнул, что уже через несколько месяцев люди заметят нехватку продовольственных товаров. Чтобы избежать таких последствий пандемии коронавируса, предпринимать меры по обеспечению продовольственной безопасности стран необходимо уже сейчас.

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Бизли считает, что голод первыми могут почувствовать гражданские лица, включая женщин и детей. В худшем случае голод коснется 30 стран. В основном в зоне риска находятся государства, в которых ведутся военные конфликты. На данный момент массового голода в мире нет. Однако уже сейчас продовольствия не хватает 821 миллиону человек. Еще 265 миллионов могут пополнить список в 2020 году.

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Видео: Youtube/ Организация Объединенных Наций