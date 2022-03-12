В ООН предложили механизм для проверки биолабораторий на Украине

Идзуми Накамицу рассказала о действии 5 и 6 статей Конвенции.

Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу объявила на фоне заявлений Москвы о военных биологических программах на Украине возможность задействовать 5 и 6 статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Ситуация рассматривалась на международной площадке в связи с обращением российской стороны.

Накамицу указала коллегам на то, что в КБТО до сих пор нет многостороннего механизма проверки, процесс которой контролировался бы независимой организацией, такой как ОЗХО. Этот недостаток регулирования в ООН знают, но при это эксперты имеют определенные инструкции, к которым могут прибегнуть из-за опасений или подозрений в отношении деятельности иностранных коллег.

Таким образом оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции – это задача стран-участниц…В случае согласия СБ может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы. Идзуми Накамицу, замгенсека ООН

Напомним, что в Статьях 5 и 6. Статья 5 конвенции говорится о том, что участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом по решении любых вопросов. В КБТО разработаны процедуры для прояснения неоднозначных и нерешенных вопросов. В частности, можно созывать консультантов для проведения особого совещания. Если какая-либо страна-участница считает, что другое государство действует в нарушении имеющихся обязательств, то она может подать жалобу в Совет Безопасности ООН. При этом 6 статья Конвенции никогда не применялась.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций