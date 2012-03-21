Дмитрий Полянский рассказал о поставках Запада для ВСУ.

Первый российский заместитель постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский принес на заседание Совета безопасности обломки западных ракет, которые Вооруженные силы Украины использовали для совершения ударов по гражданской инфраструктуре. Дипломат заметил, что продемонстрировал коллегам обломки ракеты американского производства HIMARS, которая была выпущена армией киевского режима по администрации Херсонской области в сентября 2022 года. Жертвами данной трагедии стали три человека, многие мирные жители получили ранения.

Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью. Это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты. Дсмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дополнительно Дмитрий Полянский показал обломок с места обстрела ракетами Storm Shadow британского и французского производства. Известно, что ракеты прилетели по гражданскому мосту. В ООН уточнили, что на обломках одного из боеприпасов отчетливо видна фраза "Сделано во Франции".

Полянский рассказал, как Запад игнорирует нужды Сирии.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций