Фархан Хак рассказал об ударе по Часов Чру.

В ООН ответили на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке. Временно исполняющий обязанности координатора по гуманитарным вопросам на Украине Себастьян Стампа не имеет реакции генерального секретаря Всемирной организации на инцидент, но при этом осуждает удар, нанесенный по Часов Яру в Донецкой области. Такие сведения заместитель официального пресс-секретаря Фархан Хак представил перед журналистами в рамках брифинга.

Стампа осудил сегодня смертельное нападение на Часов Яр в Донецкой области вечером 9 июля. Наши гуманитарные коллеги сообщают нам, что городское общежитие подверглось удару. Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря генсека ООН

Эксперт не стал говорить о том, какой конкретно источник предоставил статистику. Он добавил, что по меньшей мере жертвами трагедии стали 34 мирных жителя, включая одного несовершеннолетнего. В медицинские учреждения также были госпитализированы еще девять пострадавших.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций