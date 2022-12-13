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В ООН не располагают информацией о ситуации в Белгородской области

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Стефан Дюжаррик не смог оценить украинскую диверсию на территории РФ.

Всемирной организации неизвестно о ситуации в Белгородской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в штаб-квартире в Нью-Йорке. 

Я слышу об этом в первый раз... Я не слышал ничего об этом инциденте. Позвольте мне изучить, о чем идет речь, и в случае необходимости я отреагирую....

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков публично заявлял о том, что диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Грайворонского округа. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина  Дмитрий Песков добавил прессе, что ведется оперативная работа по выдавливанию иностранных диверсантов с российской территории и их ликвидации.

В ООН не стали комментировать возможность расширения зерновой сделки за счет новых портов.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: белгородская область, всу, диверсия, оон, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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