В ООН не стали комментировать возможность расширения зерновой сделки за счет новых портов

Стефан Дюжаррик оценил работу Ребеки Гринспен по выполнению российской части по зерновой сделке.

Всемирная организация не комментирует возможность расширения зерновой сделки по агропромышленной продукции и удобрениям за счет украинских морских портов Николаев и Ольвия. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт добавил, что руководитель Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен по-прежнемум активно работает над реализацией российской части пакетного соглашения черноморской инициативы. В частности, обсуждения будут вестись на саммите "Большой семерки" (G7), проводимом на территории японского города Хиросима.

По поводу того, что сказал президент Эрдоган о портах, у меня комментариев нет. Это вопрос двусторонних отношений. Я изучу это... Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

ООН сообщили о продолжении контактов по продлению зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций