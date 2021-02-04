В ОНК сообщили, что автозаки в Сахарово стоят пустыми

Алексей Мельников разместил фотографии с пустыми автозаками около ЦВСИГ.

В Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что автозаки в Сахарово стоят пустыми. Об этом журналистам заявил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. В социальных сетях распространилось видео, подтверждающее слова спикера.

В кадрах видно, что пустые транспортные средства находятся около здания Центра временного содержания иностранных граждан в Новой Москве. Накануне туда отправили задержанных активистов, которые участвовали в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального.

Нам сейчас поступает огромное количество обращений и противоречивой информации о том, что происходит у ЦВСИГ в деревне Сахарово, куда накануне привозили административно арестованных граждан. Сейчас там на месте находится мой помощник, который утверждает, что у ЦВСИГ действительно находятся автобусы и автозаки, но они пустые Алексей Мельников, секретарь ОНК

Напомним, что ранее омбудсмен по правам человека Татьяна Потяева заявила, что все задержанные граждане размещены по камерам. Уполномоченная мониторит ситуацию.

Фото и видео: Telegram/bbbreaking

