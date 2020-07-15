В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО

Фургал назвал коллектив СИЗО дружелюбным.

В Общественной наблюдательной комиссии рассказали о содержании губернатора Хабаровской области Сергея Фургала и бывшего журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в СИЗО.

Как заявила представитель ОНК журналист Ева Меркачёва, Фургал не знает о массовых акциях в его поддержку, так как телевизор в его камере не работает. При этом отмечается, что посетителям губернатора в следственном изоляторе запретили рассказывать ему об этих акциях.

Он доволен условиями, сказал, дружелюбный коллектив. Ева Меркачёва, член ОНК

По её словам, Фургал находится в хорошем расположении духа — занимается спортом, читает книги и газеты. Однако от принесённой ему книги Айн Рэнд "Атлант расправил плечи" арестованный губернатор отказался.

При этом руки Фургала покрылись аллергическими пятнами. Он сам, как человек с медицинским образованием, считает, что это реакция на ношение перчаток, которая может вызвать анафилактический шок.

Иван Сафронов пока не получил телевизионную антенну от родственников, поэтому ТВ также смотреть не может. Отмечается, что администрация СИЗО "Лефортово" вернула ему костюм, в котором он и пришёл на встречу с членами ОНК. Ранее этот костюм отобрали.

По словам представителя ОНК, Сафронов занимается спортом в камере, питанием доволен.

Ранее в Кремле прокомментировали протесты в Хабаровске.

Видео: ЦОС ФСБ, СК России