В Кремле прокомментировали протесты в Хабаровске, вызванные задержанием губернатора региона Сергея Фургала. С заявлением выступил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.
Он рассказал, что Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае. По словам Пескова, сейчас важно сохранить управляемость в регионе.
Чиновник отметил, что президент примет во внимание все реалии, если будет принимать какие-либо кадровые решения по данному субъекту. Песков добавил, что после массовых митингов в Хабаровском крае возможно ухудшение эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса.
Можно только пожелать, чтобы люди с большим внимание относились к себе.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Ранее мэр Хабаровска раскритиковал митинги в поддержку Фургала.
Видео: Youtube/ Штаб Навального в Хабаровске
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