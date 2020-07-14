Владимиру Путину докладывают о происходящем.

В Кремле прокомментировали протесты в Хабаровске, вызванные задержанием губернатора региона Сергея Фургала. С заявлением выступил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

Он рассказал, что Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае. По словам Пескова, сейчас важно сохранить управляемость в регионе.

Чиновник отметил, что президент примет во внимание все реалии, если будет принимать какие-либо кадровые решения по данному субъекту. Песков добавил, что после массовых митингов в Хабаровском крае возможно ухудшение эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса.

Можно только пожелать, чтобы люди с большим внимание относились к себе. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее мэр Хабаровска раскритиковал митинги в поддержку Фургала.

Видео: Youtube/ Штаб Навального в Хабаровске