Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в поддержку Фургала

Он надеется на то, что в толпе протестующих не было больных коронавирусом.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук раскритиковал митинги в поддержку задержанного накануне губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Сергей Кравчук, мэр Хабаровска

Он отметил, что надеется на то, что в толпе протестующих не было больных коронавирусом. Мэр так охарактеризовал позицию митингующих — "лишь бы я, а остальные не волнуют".

Кравчук добавил, что есть другие, законные, способы выражения несогласия и донесения его до властей. Происходящее сейчас в городе он назвал "неразумным и губительным".

Ранее Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края.