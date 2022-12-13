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В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям

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Решение будет приниматься организаторами учений.

В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Отвечая на вопрос, планируется ли привлечение совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ, он заявил, что этот вопрос сейчас обсуждается. Сидоров отметил, что решение будет приниматься организаторами учений.

Ранее мы сообщали, что учения ОДКБ "Нерушимое братство" проведут в Киргизии.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Теги: анатолий сидоров, белоруссия, одкб, россия, учения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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