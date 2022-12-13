Учения ОДКБ "Нерушимое братство" проведут в Киргизии

Ранее Армения отказалась от проведения учений.

Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство" проведут в Киргизии. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

По его словам, учения пройдут в 2023 году. Сидоров отметил, что ранее Армения отказалась от проведения учений. Он подчеркнул, что у каждого государства есть право переноса учений ОДКБ. Также начальник штаба заявил, что в ходе мероприятий будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне

Ранее Лавров заявил, что Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО.

Видео: Telegram / СМОТРИ