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В ОАК рассказали, в какой стадии летных испытаний находится Ил-114

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Вадим Бадеха также оценил боевую авиацию страны.

В ОАК рассказали, в какой стадии летных испытаний находится Ил-114. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха на встрече с председателем российского правительства Михаил Мишустин на рабочей встрече в Москве. 

Что касается самолета Ил-114, он находится в продвинутой стадии летных испытаний, выполнено более 20% сертификационных полетов, отметил Бадеха. 

Вадим Бадеха, глава ОАК

Эксперт уточнил, что растущий спрос на российскую боевую авиацию подтверждает факт того, что речь идет о лучших воздушных средствах на мировой площадке. Вади Бадеха уверил премьер-министра страны в востребованности боевой авиации из России на международном рынке по линии военно-технического сотрудничества.

SSJ new приступил к летной части сертификационных испытаний.

Фото и видео: Правительство России

Теги: вадим бадеха, гражданская авиация, ил-114, оак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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