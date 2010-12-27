В Нью-Йорке выловили из реки тело звезды YouTube

29-летний видеоблогер пропал неделю назад после публикации видео на своем канале в YouTube.

В США найдено тело известного видеоблогера, который пропал неделю назад.

Известный видеоблогер, у которого на YouTube был канал с огромной аудиторией, Дезмонд Амофа (Desmond Amofa) известного по нику Еtika, пропал неделю назад. Последний раз его видели, когда он выкладывал видео на канал, с прогулкой по Нью-Йорку и рассказывает о трудном периоде в жизни.

Сегодня стало известно, что его тело нашли в реке Нью-Йорка. Видеосообщество сожалеет об утрате свое любимца.

Сегодня ранее: В Ужгороде утонул 6-летний мальчик в аквапарке, который пришел туда с родителями.

Фото: скриншот YouTube/Еtika