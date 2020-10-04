В результате происшествия один человек погиб.

В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан.

Инцидент произошел 8 июля. Злоумышленник открыл стрельбу по людям. В результате происшествия один человек погиб. Еще трое пострадали. Полиция задержала мужчину, который передвигался на скутере без документов. Его мотивы неизвестны. Полиция продолжает расследование.

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Видео: YouTube / FOX 5 New York