В Нурме Тосненского района открывается новый ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт сможет принимать более 20 человек в смену.

Новый фельдшерско-акушерский пункт введен в эксплуатацию в Тосненском районе. Начинается комплектование штата медучреждения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Фельдшерско-акушерский пункт сможет принимать более 20 человек в смену. После открытия для жителей Нурмы станут доступны услуги физиотерапевтов и фельдшеров, откроются кабинеты для приема пациентов и процедурные.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта проходило в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области".

В июле было завершено строительство фельдшерского-акушерского пункта в деревне Васкелово.

Фото: администрация Ленобласти