Общая стоимость строительно-монтажных работ вместе с оборудованием составила 54,6 млн рублей.

Завершено строительство фельдшерского-акушерского пункта в деревне Васкелово Всеволожского района: выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

ФАП будет работать 5 дней в неделю по 8 часов в день для приема 15 человек в смену. В экстренных случаях предусмотрена круглосуточная работа. На первом этаже располагаются помещения для приема и обслуживания пациентов: смотровой кабинет, изолятор с отдельным входом, кабинет фельдшера, процедурная и прививочная.

На втором этаже располагаются две квартиры общей площадью 145 квадратных метров для медицинского персонала.

Общая стоимость строительно-монтажных работ вместе с оборудованием составила 54,6 млн рублей.

ФАП находится в процессе передачи Токсовской межрайонной больнице и получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти