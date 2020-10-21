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В Новосибирской области вводят двухнедельные каникулы в школах из-за пандемии

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В регионе ограничат работу заведений общественного питания.

В Новосибирской области вводят двухнедельные каникулы в школах из-за пандемии. Данная мера призвана прервать цепочку распространения инфекции и сократить количество новых случаев. Об этом рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

Также на дистанционную форму обучения переведут студентов первых курсов средних учебных заведений.

Также в регионе ограничат работу заведений общественного питания и ночных клубов. Им будет запрещено работать с 24:00 до 8:00.

Ранее мы писали, что власти считают нежелательным повторный локдаун в России из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Вести Новосибирск

Теги: каникулы, новосибирская область, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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