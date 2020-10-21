В Новосибирской области вводят двухнедельные каникулы в школах из-за пандемии. Данная мера призвана прервать цепочку распространения инфекции и сократить количество новых случаев. Об этом рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.
Также на дистанционную форму обучения переведут студентов первых курсов средних учебных заведений.
Также в регионе ограничат работу заведений общественного питания и ночных клубов. Им будет запрещено работать с 24:00 до 8:00.
Ранее мы писали, что власти считают нежелательным повторный локдаун в России из-за коронавируса.
Видео: YouTube / Вести Новосибирск
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