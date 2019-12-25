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"Школьное телевидение" начинает работу в некоторых регионах РФ
Сегодня, 10:41
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"Школьное телевидение" начинает работу в некоторых регионах РФ

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С 2027 года проект должен распространиться по всей стране.

Проект "Школьное телевидение" на российской территории, главной целью которого является получение детьми полезной информации на переменах, начинает свою работу в нескольких пилотных регионах страны. Соответствующей информацией с новостным агентством "ТАСС" поделились в пресс-службе АНО "Школьное телевидение".

В первых 15 регионах более полутора тысяч школ имеют необходимую инфраструктуру и могут подключиться к "Школьному телевидению". Подключение только началось, цифра отражает потенциальный охват.

сообщение от АНО "Школьное телевидение"

Известно, что первыми с проектом ознакомятся учащиеся из Республики Мордовия, Московской, Калининградской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Ульяновской, Калужской, Оренбургской и Смоленской областей. Запуск в этих российских регионах планируется в срок до 15 октября. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов уведомил о том, что единое школьное телевидение появится во всех школах страны, начиная с 2027 года. 

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Фото: Piter.tv

Теги: регионы, школа
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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