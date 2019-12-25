Ограничения дублируют те, что были введены накануне в Москве.

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса. Также вводят ограничения доступа людей на территорию региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на внеочередном заседании правительства Новосибирской области.

Причина: распространение коронавируса и угроза возникновения ЧС. Меры вступают в силу с 20:00 по местному времени 31 марта.

Ограничения дублируют те, что были введены накануне в Москве.

Разрешено выходить в ближайший магазин или аптеку, а также обращаться за неотложной медицинской помощью в учреждения. Можно выгуливать домашних животных на расстоянии не более 150 метров от дома. Покидать место жительства или пребывания можно для того, чтобы отправиться на работу и вернуться с неё.

Ранее в России 26 регионов ввели режим самоизоляции.