Установлена причастность подозреваемых к 16 эпизодам преступной деятельности.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, трое местных жителей подозреваются в мошенничестве. Правоохранителями установлено, что злоумышленники совершали мошеннические действия путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат. Установлена причастность подозреваемых к 16 эпизодам преступной деятельности. Общий материальный ущерб составил более 6,1 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде полиция изъяла у наркокурьера посылку с запрещенными веществами.

Видео: УМВД по Новосибирской области