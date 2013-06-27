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В Калининграде полиция изъяла у наркокурьера посылку с запрещенными веществами

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Общий вес запрещенного вещества составил свыше 493 граммов.

В Калининграде полиция изъяла у наркокурьера посылку с запрещенными веществами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 42-летняя жительница города получила из Москвы посылку с гироскутером. Ее задержали у почтового отделения сразу после получения бандероли. В корпусе гироскутера обнаружили крупную партию так называемой "соли" весом свыше 493 граммов. Эксперты подтвердили наличие "синтетики". Позже стало известно, что задержанная является сотрудником теневого интернет-магазина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали мошенника, подозреваемого в обмане двух девушек.

Видео: УМВД по Калининградской области

Теги: калининград, наркокурьер, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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