В Калининграде полиция изъяла у наркокурьера посылку с запрещенными веществами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, 42-летняя жительница города получила из Москвы посылку с гироскутером. Ее задержали у почтового отделения сразу после получения бандероли. В корпусе гироскутера обнаружили крупную партию так называемой "соли" весом свыше 493 граммов. Эксперты подтвердили наличие "синтетики". Позже стало известно, что задержанная является сотрудником теневого интернет-магазина. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали мошенника, подозреваемого в обмане двух девушек.
Видео: УМВД по Калининградской области
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