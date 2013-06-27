Общий вес запрещенного вещества составил свыше 493 граммов.

В Калининграде полиция изъяла у наркокурьера посылку с запрещенными веществами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 42-летняя жительница города получила из Москвы посылку с гироскутером. Ее задержали у почтового отделения сразу после получения бандероли. В корпусе гироскутера обнаружили крупную партию так называемой "соли" весом свыше 493 граммов. Эксперты подтвердили наличие "синтетики". Позже стало известно, что задержанная является сотрудником теневого интернет-магазина. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД по Калининградской области