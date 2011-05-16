Общая сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей.

В Москве задержали мошенника, подозреваемого в обмане двух девушек. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 26-летний злоумышленник знакомился с молодыми девушками в сети Интернет, ухаживал за ними и входил в доверие, после чего одалживал у них деньги и впоследствии не возвращал. Ему также удавалось убедить девушек купить для него дорогостоящую технику.

По данным фактам в полицию поступили заявления от двух обманутых девушек в возрасте 25 и 32 лет. Общая сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА