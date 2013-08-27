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В Новосибирской области в результате ДТП погибли четыре человека

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Личности погибших устанавливаются.

В Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по региону.

Трагедия произошла на трассе Р-254 в ночь на 19 августа. Водитель большегруза не смог соблюсти необходимую дистанцию в ходе движения и врезался в легковушку, после чего та совершила столкновение с другим грузовиком. В результате аварии погибли четыре мужчины: водитель легковушки и его три пассажира.

В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Баксанском районе Кабардино-Балкарии предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека. 

Видео: ВК/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Теги: дтп, дтп со смертельным исходом, новосибирская область
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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