В Новосибирской области в результате ДТП погибли четыре человека

В Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по региону.
Трагедия произошла на трассе Р-254 в ночь на 19 августа. Водитель большегруза не смог соблюсти необходимую дистанцию в ходе движения и врезался в легковушку, после чего та совершила столкновение с другим грузовиком. В результате аварии погибли четыре мужчины: водитель легковушки и его три пассажира.
В настоящее время устанавливаются личности погибших.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Баксанском районе Кабардино-Балкарии предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека.
Видео: ВК/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
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