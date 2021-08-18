Спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими в КБР задержали

Девять человек пострадали и трое погибли в результате аварии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Баксанском районе Кабардино-Балкарии предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 17 августа. По данным ведомства, три автомобиля столкнулись в зоне проведения дорожных работ. В результате аварии погибли три человека, девять пострадавших были отправлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" Уголовного кодекса России. из сообщения пресс-службы прокуратуры КБР

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения виновнику дорожно-транспортного происшествия. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее на Алтае возбудили дело после аварии с участием начальника отдела ГИБДД.

Видео: УГИБДД МВД по КБР

Telegram / 112