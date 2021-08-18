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Спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими в КБР задержали

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Девять человек пострадали и трое погибли в результате аварии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Баксанском районе Кабардино-Балкарии предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 17 августа. По данным ведомства, три автомобиля столкнулись в зоне проведения дорожных работ.  В результате аварии погибли три человека, девять пострадавших были отправлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" Уголовного кодекса России.

из сообщения пресс-службы прокуратуры КБР

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения виновнику дорожно-транспортного происшествия. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее на Алтае возбудили дело после аварии с участием начальника отдела ГИБДД.

Видео: УГИБДД МВД по КБР

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Теги: дтп, дтп со смертельным исходом, кабардино-балкария
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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