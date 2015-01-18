На Алтае возбудили дело после аварии с участием начальника отдела ГИБДД

В результате ДТП погибли два человека.

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия с участием начальника одного из районных отделов ГИБДД. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 18 августа. Начальник отдела ГИБДД не смог справиться с управлением личного автомобиля, выехал на обочину, вследствие чего столкнулся с легковушкой, которая стояла сбоку от дороги. В результате аварии погибли два человека. Кроме того, двое взрослых и два несовершеннолетних пассажира были отправлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Самого полицейского также госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") по факту ДТП в Шипуновском районе. из сообщения пресс-службы СУ СК России по Алтайскому краю

По данным ведомства, виновник ДТП находился на момент совершения аварии в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится служебная проверка.

Ранее шесть мужчин пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ленобласти.

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