Шесть мужчин пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ленобласти

Во вторник, 17 августа, в Кингисеппском районе Ленобласти, неподалеку от деревни Лужицы, произошла авария. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, 46-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали шесть мужчин, четверо из них – жители Карелии. В среднем и тяжелом состоянии их доставили в больницу.
В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что на перекрестке Старо-Петергофского проспекта и Курляндской улицы перевернулась иномарка.
Фото: Piter.TV
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