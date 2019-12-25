Шесть мужчин пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ленобласти

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Во вторник, 17 августа, в Кингисеппском районе Ленобласти, неподалеку от деревни Лужицы, произошла авария. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 46-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали шесть мужчин, четверо из них – жители Карелии. В среднем и тяжелом состоянии их доставили в больницу.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV