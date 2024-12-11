Еще один человек получил травму.

В Новосибирской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 19 января на трассе Р256 "Чуйский тракт" в Черепановском районе. По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковым автомобилем Lifan. Водители иномарок и пассажир Toyota погибли на месте. Еще один человек, который в момент аварии находился в первой машине, получил травму.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области автобус попал в ДТП.

Видео: Госавтоинспекция Новосибирской области