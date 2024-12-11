В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки.

В Челябинской области автобус попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел утром 18 января на шестом километре автодороги Челябинск - Октябрьское. Рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем Honda Civic. В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки. Еще пять человек, пассажиры автобуса, пострадали. Их направили на осмотр в медицинское учреждение. Сотрудник ГАИ и следственно-оперативная группа ОМВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области задержали десять аферистов, инсценировавших автоаварии ради выплат.

Видео: МЧС Челябинской области