После майских праздников в регионе ослабили режим самоизоляции.

В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня. Соответствующее постановление опубликовал губернатор региона Андрей Травников.

Сейчас в Новосибирской области зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусом.

На минувших выходных жители Новосибирска устроили вечеринку в центре города — на площади Ленина. В ней участвовало более 300 человек. После Травников призвал полицию активнее привлекать к ответственности организиторов и участников массовых мероприятий в области.

До 30 июня в Новосибирской области по-прежнему запрещены массовые, спортивные, культурные, выставочные, просветительские и прочие мероприятия. Не работают заведения общепита, торговые центры и многие предприятия.

После майских праздников в регионе ослабили режим самоизоляции. Гражданам разрешили прогулки, занятия спортом не более двух человек с соблюдением социальной дистанции, а также посещение кладбищ и продуктовых рынков. Возобновили пригородные автобусные рейсы.

Ранее мы писали, что в России зафиксирован 8 371 новый случай заражения коронавирусом.