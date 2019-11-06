Общая сумма ущерба составила 5 млн рублей.

В Новосибирской области осудят аферистку, обманувшую людей при продаже туров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 32-летняя жительница Искитима заключала с гражданами устные сделки о предоставлении туров по России и в другие страны. Злоумышленница убеждала их в том, что в этой сфере у нее работают знакомые, через которых можно получать скидки на различные путевки. Она получала от потерпевших полную оплату, но не покупала билеты на самолеты и не бронировала гостиницы, а после переставала выходить на связь с покупателями.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Установлена причастность женщины к 10 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба составила 5 млн рублей. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

