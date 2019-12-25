Владельцы хозяйств сейчас закупают новую технику и осваивают новые способы производства.

В Новосибирской области начали строить завод по производству снеков. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Подчёркивается, что запуск предприятия даст области 900 новых рабочих мест.

Уже несколько сельхозпредприятий занимаются тестовым выращиванием картофеля, чтобы соответствовать жёстким требованиям производителя. Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

По его словам, владельцы хозяйств сейчас закупают новую технику и осваивают новые способы производства.

Первые производственные линии нового предприятия должны заработать в 2021 году. Его мощность — более 60 тысяч тонн продукции в год.

Отметим, что данный завод станет третьим предприятием PepsiCo в РФ, которое занимается выпуском солёных закусок.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится фармацевтический завод.