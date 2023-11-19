В результате ДТП погиб один пассажир маршрутки.

В Новосибирской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал "АСТ-54 Black".

Инцидент произошел на трассе в Искитимском районе. По предварительной версии, грузовая "Газель" двигалась в сторону Новосибирска и выехала на встречную полосу. В результате водитель столкнулся с микроавтобусом Peugeot Boxer, внутри которого находились 17 человек.

В результате ДТП погиб один пассажир маршрутки. Водителям двух автомобилей и двум пассажирам маршрутки потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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Видео: Telegram / АСТ-54 Black