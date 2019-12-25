В Новосибирской области количество инфицированных коронавирусом перевалило за 3 тысячи

За сутки в области выявлено еще 106 случаев COVID-19.

В Новосибирской области за сутки зафиксировано 106 случаев инфицирования коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Новосибирской области сообщил о 106 новых случаях заражения COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии в регионе нарастающим итогом 3020 случая инфицирования. Из них 1204 человека выздоровели (за сутки 85), 34 умерли (за сутки 1 человек).

На сегодняшнее утро 2 июня в Новосибирской области в реанимации 67 пациентов с тяжелым течением болезни, из них 24 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Сегодня ранее: В Костромской области выявлено еще 32 случая инфицирования

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