В Костромской области коронавирусом заразились еще 32 человека

С начала эпидемии в Костромской области нарастающим итогом более 800 случаев коронавируса. 11 человек скончались от осложнений вызванных новым вирусом.

В Костромской области коронавирус подтвердился еще у 32 жителей региона.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщил еще о 32 инфицированных коронавирусом в регионе. По районам области новые случаи распределились следующим образом:

Буй и район - 9 человек

Антропово - 6 человек

Кострома - 5 человек

Мантурово - 4 человека

Нерехта - 3 человека

Красносельский район - 1 человек

Галичский район - 1 человек

Парфеньевский район - 1 человек

Пыщуг - 1 человек

Нея - 1 человек

Таким образом, с начала эпидемии в Костромской области нарастающим итогом 804 случая коронавируса. Из них выписаны по выздоровлению 413 человек, а 11 человек скончались.

В больницах сегодня проходят лечение 93 человека, заполненность коечного фонда 28%. Три пациента в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

Оперштаб уточняет, большинство вновь инфицированных из группы контактов с ранее заболевшими, приехавшими из других регионов страны.

Ранее: В Северной Осетии число инфицированных коронавирусом перевалило за 3 тысячи

Фото: Piter.TV