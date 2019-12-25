В Костромской области коронавирусом заразились еще 32 человека

В Костромской области коронавирус подтвердился еще у 32 жителей региона.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщил еще о 32 инфицированных коронавирусом в регионе. По районам области новые случаи распределились следующим образом:
Буй и район - 9 человек
Антропово - 6 человек
Кострома - 5 человек
Мантурово - 4 человека
Нерехта - 3 человека
Красносельский район - 1 человек
Галичский район - 1 человек
Парфеньевский район - 1 человек
Пыщуг - 1 человек
Нея - 1 человек
Таким образом, с начала эпидемии в Костромской области нарастающим итогом 804 случая коронавируса. Из них выписаны по выздоровлению 413 человек, а 11 человек скончались.
В больницах сегодня проходят лечение 93 человека, заполненность коечного фонда 28%. Три пациента в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.
Оперштаб уточняет, большинство вновь инфицированных из группы контактов с ранее заболевшими, приехавшими из других регионов страны.
Ранее: В Северной Осетии число инфицированных коронавирусом перевалило за 3 тысячи
Фото: Piter.TV
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