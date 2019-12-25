Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

В Новосибирской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел вечером 25 декабря в Тогучинском районе. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего из Кемерово в аэропорт Толмачево, потерял управление и допустил занос задней части, после чего выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Внутри транспортного средства находились девять пассажиров.

В результате аварии пострадали водитель грузового автомобиля и три пассажира автобуса. Их госпитализировали. Остальные пассажиры отправлены на другом автобусе в сторону Новосибирска. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области