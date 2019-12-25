В результате аварии пострадали четыре несовершеннолетних.

В Ингушетии школьники устроили ДТП на двух автомобилях. Об этом сообщали в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел вечером 24 декабря на автодороге Зязиков-Юрт – Гарогорск. По данным ведомства, девятиклассник, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил столкновение с иномаркой Mercedes-Benz 212, за рулем которого находился его сверстник.

В результате аварии пострадали водитель ВАЗ-2110 и его два пассажира-подростка, а также несовершеннолетняя пассажирка иномарки. Их доставили в больницу с различными травмами. После оказания медицинской помощи все пострадавшие направлены на амбулаторное лечение. Матери несовершеннолетних водителей привлечены к административной ответственности.

Фото: Официальный аккаунт МВД по Республике Ингушетия