Под Калининградом столкнулись семь машин

Под Калининградом произошло ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вечером 24 декабря на трассе в Гурьевском районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "МАЗ" не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с "Газелью", после чего произошло несколько наездов на другие машины.
Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. Движение по трассе в одном направлении заблокировали. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее мы сообщали, что полиция Липецка задержала нетрезвого лихача.
Видео: Telegram / Госавтоинспекция 39
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все