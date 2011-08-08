Под Калининградом столкнулись семь машин

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Под Калининградом произошло ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 24 декабря на трассе в Гурьевском районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "МАЗ" не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с "Газелью", после чего произошло несколько наездов на другие машины.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. Движение по трассе в одном направлении заблокировали. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что полиция Липецка задержала нетрезвого лихача.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция 39