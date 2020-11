В Новосибирске заключенные женской колонии спародировали клип группы Little Big

Женщины выступили в конкурсе двойников "Один в один" с пародией на клип Uno.

В Новосибирске осужденные исправительной колонии №9 победили в конкурсе двойников "Один в один". Женщины из отряда №1 выступили с пародией на клип Uno петербургской рейв-группы Little Big. Ролик с выступлением победителей появился на YouTube.

Как сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области, участники конкурса сами сшили себе костюмы и сделали прически. Итоги творческого конкурса подводились дистанционно, без финального концерта, гостей и зрителей.

На сцене можно увидеть двойников солистов Little Big – Ильи Прусикина и Софьи Таюрской. Также заключенные воплотили на сцене образ Пухляша, фронтмена группы The Hatters Юрия Музыченко, солистки группы "Ленинград" Флориды Чантурия и вокалиста Little Big Антона Лиссова.

Ранее мы писали, что Little Big сняли клип на новую новогоднюю песню.

Видео: YouTube / Нск Рулит