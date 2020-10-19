Little Big сняли клип на новую новогоднюю песню

Фрагментом музыкального ролика они поделились в своем Instagram.

Петербургская рейв-группа Little Big сняла клип на новый новогодний трек под названием SMD2020. Фрагментом музыкального ролика группа поделилась в своем Instagram.

"SMD2020. Coming Soon. ", - кратко написали музыканты в посте.

На видео Антон Лиссов, Илья Прусикин и Софья Таюрская поют вместе в рождественских костюмах, прямо как в американских фильмах. Слова из новой песни Little Big разобрать сложно.

"Я одна слышу Сапоги?", "Сапоги? Захватил? Заплати?"; "М-да уж. С каждой песней все хуже и хуже. Это печально...", "Новый хит", "Какой год такие и клипы", - написали подписчики группы.

Музыканты пообещали, что полная версия трека появится совсем скоро.

Ранее петербургская группа Little Big написала песню для продолжения "Бората".

Видео: Instagram / littlebigband