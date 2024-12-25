В Новосибирске задержаны пятеро уроженцев Средней Азии за вымогательство

Иностранцы забрали у россиянина 300 тысяч рублей.

Российские правоохранительные органы на территории города Новосибирска задержали пятерых уроженцев Средней Азии, подозреваемых в вымогательстве. Через социальные сети сотрудники регионального управления полиции сообщили о том, что в конце октября 2024 года злоумышленники подкараулили потерпевшего у одного из домов, находящегося по проспекту Дзержинского. Затем жертву посадили его в автомобиль и вывезли за город. Применив к человеку физическую силу, подельники потребовали денежные средства в сумме 500 тысяч рублей. Эта сумма шла якобы в качестве погашения долга за оплату труда их общей знакомой.

Опасаясь за свою жизнь, мужчина связался с родственником, который перечислил 300 тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ

Во время обысков по местам проживания подозреваемых оперативниками выявлены и задержаны ещё пятеро граждан, нелегально находящихся на территории России. В их отношении составлены административные протоколы. В текущий момент нарушители помещены в специальный приёмник, будет приниматься решение об их выдворении за пределы страны. Дополнительно ведется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 163 УК РФ. Трое фигурантов расследования находятся под стражей. Еще одному сообщнику избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Фото и видео: МВД Медиа