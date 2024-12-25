В Омске задержан участник мошеннической схемы, взламывавший аккаунты граждан на портале Госуслуг

Полиция установила личность пособника аферистов.

Российскими правоохранительными органами на территории города Омска задержан участник мошеннической схемы, взламывавший аккаунты граждан на портале Госуслуг. Соответствующие сведения журналистам предоставили сотрудники пресс-службы полиции по региону через социальные сети. Известно, что криминальный заработок 18-летний местный жительнашёл в одном из мессенджеров. На теневой площадке в Интернете он приобрёл список абонентских номеров мобильных операторов, которые ранее были зарегистрированы на Едином портале Государственных услуг. Далее злоумышленник покупал сим-карты и восстанавливал доступ к учётным записям сервиса.

Полученные сведения юноша продавал другим мошенникам, которые оформляли на граждан займы в онлайн-банках и микрофинансовых организациях. За свою работу молодой человек получал вознаграждение в криптовалюте. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего ведутся уголовные дела по части 1 статьи 159 и части 2 статьи 272 УК РФ. Согласно предварительной информации, задержанный может быть причастен к 50 преступным эпизодам по хищению денежных средств со счетов граждан страны. Фигурант расследования остается на свободе под подпиской о невыезде.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Приморском районе.

Фото и видео: МВД Медиа